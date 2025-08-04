Рятувальники відкачували воду з двох житлових будинків

У Тернополі 3 серпня після сильної зливи затопило будинки і автомобілі. Найбільше постраждали центральні вулиці та територія біля міського ринку. Також на вул. Замковій дерево впало на житловий будинок. На місці працювали рятувальники.

Рух приватного та громадського транспорту був практично зупинений, адже підтопило всі центральні вулиці. Найбільше дощової води зібралося в низинах міста. Це міський ринок, вул. Стадникової, вул. Острозького, вул. Миру, вул. Галицька та проспект Злуки. На міському ринку повністю затопило перехрестя вул. Шептицького та Торговиця. З іншої сторони ринку неподалік центрального автовокзалу підтопило приватні будинки та припарковані автомобілі.

На деяких адресах працювали рятувальні служби. Так рятувальників викликали на вул. Микулинецьку та Гайову бічну, де було підтоплено два житлові будинки. Воду відкачували рятувальники 26-ї та 1-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Дерево, яке впало, розбило два вікна в будинку

Окрім того, під час сильної зливи в центрі Тернополі на вул. Замковій дерево впало на багатоповерхівку, пошкодивши два вікна. Загалом до ліквідацій негоди залучили три одиниці техніки та 12 рятувальників. Ніхто з людей не постраждав.