У Тернополі шахрай ошукав 69-річного чоловіка на 460 тис. грн
Чоловік перейшов за фішинговим посиланням та ввів дані банківської картки
У Тернополі 69-річний чоловік перейшов за фішинговим посиланням та втратив всі гроші, які мав на рахунках, – 460 тис. грн. Правоохоронці розшукують афериста. Про це у суботу, 27 липня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Тернопільської області.
За словами чоловіка, він побачив у соцмережі оголошення про надання виплат від благодійного фонду «Допомога UA». Щоб отримати виплати зазначалось, що необхідно перейти на сайт та вказати реквізити банківської картки, що чоловік і зробив. Після цього з усіх рахунків чоловіка зникли всі гроші – 460 тис. грн.
«Насправді посилання шахраї надсилають фішингове і після того, як люди подають заявку, зловмисники викрадають заощадження», – розповіли у Нацполіції.
За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Аферисту загрожує до восьми років позбавлення волі.
Правоохоронці нагадали основні правила кібербезпеки:
- користуйтеся інформацією лише з офіційних джерел (перевіряйте правдивість меседжа на урядових вебсайтах, за номерами «гарячих ліній»);
- не переходьте за фіктивними посиланнями (якщо все ж таки потрібно перейти на ресурс організації, адресу якої ви отримали, то краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебсайт (посилання має бути без позначки «реклама»));
- не вводьте реквізити платіжних карток та облікові дані онлайн-банкінгу не незнайомих та підозрілих сайтах;
- нікому не повідомляйте PIN-код до картки, три цифри на звороті, одноразові паролі, що надходять в SMS-повідомленнях та сповіщеннях від банків та мобільних операторів.