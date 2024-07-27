У Тернополі 69-річний чоловік перейшов за фішинговим посиланням та втратив всі гроші, які мав на рахунках, – 460 тис. грн. Правоохоронці розшукують афериста. Про це у суботу, 27 липня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Тернопільської області.

За словами чоловіка, він побачив у соцмережі оголошення про надання виплат від благодійного фонду «Допомога UA». Щоб отримати виплати зазначалось, що необхідно перейти на сайт та вказати реквізити банківської картки, що чоловік і зробив. Після цього з усіх рахунків чоловіка зникли всі гроші – 460 тис. грн.

«Насправді посилання шахраї надсилають фішингове і після того, як люди подають заявку, зловмисники викрадають заощадження», – розповіли у Нацполіції.

За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Аферисту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці нагадали основні правила кібербезпеки: