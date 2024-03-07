Пасажири травм не отримали

У Тернополі поліцейські розслідують травмування кондукторки в тролейбусі. Під час екстреного гальмування транспорту жінка впала на підлогу і отримала важкі травми. Бригада швидкої допомоги відвезла її в лікарню. Пасажири травм не отримали.

Подія сталася увечері 6 березня на вулиці Київська. Тролейбус різко затормозив і 69-річна кондукторка, яка обслуговувала пасажирів, не втрималася і впала на підлогу. Тернополяни, які перебували в громадському транспорті, викликали медиків швидкої допомоги.

Лікарі доправили постраждалу до лікарні з травмами голови. В медзакладі встановили, що жінка при падінні отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. На місце події також виїхали поліцейські.

«За попередньою інформацією, водій електротранспорту марки Škoda 15Tr, виїжджаючи з зупинки на вулиці Київська в напрямку Тарнавського, застосував екстрене гальмування. Кермувальник каже, що зробив так, аби уникнути удару з автівкою, яка проїжджала повз», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 7 березня.

У результаті різкої зупинки кондуктор тролейбуса не втрималася та впала. Інші пасажири травм не отримали. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людини).