Пожежа сталася у п’ятиповерхівці на вулиці Лесі Українки

За годину до півночі 1 жовтня у п’ятиповерхівці на вулиці Лесі Українки в Івано-Франківську сталася пожежа. Шістьох мешканців будинку евакуювали, а в одній із квартир виявили тіло 86-річної жінки.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області 2 жовтня, повідомлення про пожежу на вул. Лесі Українки надійшло напередодні о 23:17.

«Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Рятувальники по сходовій клітці евакуювали на свіже повітря 6 мешканців будинку», – зазначили в ДСНС.

У квартирі на четвертому поверсі виявили тіло 86-річної мешканки будинку. Пожежу домашній речей ліквідували. Що стало причиною загорання, встановлюють правоохоронці.