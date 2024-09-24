Вогонь охопив паб «Кабанчик» на вулиці Пасічній

Вранці 24 вересня загорівся паб «Кабанчик» на вулиці Пасічній в Івано-Франківську. До ліквідації пожежі залучили 35 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки. Обійшлося без постраждалих.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, повідомлення про пожежу в закладі громадського харчування на вулиці Пасічній надійшло о 07:23. За інформацією місцевих ЗМІ, вогонь охопив паб «Кабанчик» – горіла покрівля двоповерхової будівлі, площею 260 м2.

«О 8:20 пожежу локалізували, а о 8:55 – ліквідували. З місця події рятувальники винесли газовий та вуглекислотний балони, чим запобігли можливому вибуху. Також врятували від знищення вогнем поруч розташовані заклади торгівлі», – інформують в ДСНС.

Загалом до ліквідації пожежі залучили 35 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки. Обійшлося без постраждалих. Причину загорання встановлюють правоохоронці.