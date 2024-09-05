Пожежа сталася на висоті 1200 метрів над рівнем моря, що ускладнило під’їзд рятувальників

Вранці 5 вересня загорілася дерев’яна господарська будівля на полонині Ліснів в селі Микуличин Яремчанської громади. На місці пожежі виявили тіло 26-річного чоловіка, травми отримав 32-річний прикарпатець.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, пожежа сталася на висоті 1200 метрів над рівнем моря, що ускладнило під’їзд рятувальників.

«До місця виклику було направлено вогнеборців з міста Яремче та селища Ворохта, які локалізували та ліквідували пожежу господарської будівлі на площі 42 м2. На місці пожежі виявлено тіло чоловіка без ознак життя 1998 року народження. Також на пожежі постраждав чоловік 1990 р.н», – інформують в ДСНС.

Всього до ліквідації пожежі залучили 21 рятувальника та 4 одиниці спецтехніки. Причини загорання встановлюють правоохоронці.