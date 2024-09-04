Пожежа сталася у селі Сваричів Рожнятівської громади

Ввечері 3 вересня у селі Сваричів Калуського району загорілися суха трава та чагарники. На місці пожежі виявили тіло 53-річної місцевої мешканки.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області 4 вересня, жінка спалювала сухостій на власній присадибній ділянці.

«Близько 18:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої трави та чагарників на площі 100 м2 у селі Сваричів Рожнятівської громади. На місці пожежі було виявлено тіло місцевої мешканки, 1971 року народження», – інформують в ДСНС.

Додамо, що ввечері 3 вересня рятувальники Прикарпаття також загасили лісову пожежу на площі 1,5 га в селі Космач Косівського району. У ДСНС закликали громадян дотримуватись правил пожежної безпеки та не спалювати суху рослинність.