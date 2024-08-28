Смертельна пожежа сталася вночі у селі Зелений Яр Калуського району

Смертельна пожежа сталася вночі 27 серпня у селі Зелений Яр Калуського району. Через необережне поводження з вогнем у будинку, загинув 65-річний прикарпатець.

У Калуському районному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області розповіли, що повідомлення про пожежу отримали о 3:35.

«До рятувальників Калущини надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Зелений Яр. По прибутті на місце виклику, виявлено чоловіка 1959 р.н. без ознак життя», – інформують в ДСНС.

У поліції Івано-Франківської області зазначили ZAXID.NET, що попередньою причиною пожежі є необережне поводження з вогнем.

«Ознак насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено. Тіло направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи», – сказали у поліції.

Правоохоронці відкрили справу за ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».