Через необережне поводження з вогнем у власній оселі загинув 65-річний прикарпатець
Правоохоронці відкрили кримінальну справу з поміткою «нещасний випадок»
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Смертельна пожежа сталася вночі 27 серпня у селі Зелений Яр Калуського району. Через необережне поводження з вогнем у будинку, загинув 65-річний прикарпатець.
У Калуському районному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області розповіли, що повідомлення про пожежу отримали о 3:35.
«До рятувальників Калущини надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Зелений Яр. По прибутті на місце виклику, виявлено чоловіка 1959 р.н. без ознак життя», – інформують в ДСНС.
У поліції Івано-Франківської області зазначили ZAXID.NET, що попередньою причиною пожежі є необережне поводження з вогнем.
«Ознак насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено. Тіло направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи», – сказали у поліції.
Правоохоронці відкрили справу за ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».