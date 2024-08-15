Площа пожежі на торфовищі у селі Новиця – 0,5 га

У середу, 14 серпня, на торфовищі у селі Новиця виникла пожежа. До гасіння вогню на площі 0,5 га залучили 28 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, 15 серпня загорання торфу локалізували, ліквідація пожежі триває.

«На пожежі здійснюється моніторинг температури горіння за допомогою тепловізора. Наразі пожежа локалізована, забезпечено безперебійну подачу води від водойми на відстані 350 м, ліквідація загоряння залишків торфу триває», – інформують в ДСНС.

До ліквідації пожежі залучили 28 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки.