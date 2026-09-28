На перехресті вул. Січових Стрільців і Чорновола встановлюють світлофори

У центрі Івано-Франківська на перехресті вулиць Січових Стрільців та Чорновола змінять організацію дорожнього руху. На цій території встановлюють нові світлофори, а тому перенесуть пішохідні переходи, а смуги розділять між різними видами транспорту. Про це повідомляє видання «Галка».

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Комунальне підприємство «Івано-Франківськміськсвітло» 28 вересня почало монтувати новий світлофор на перехресті вулиць Січових Стрільців та Чорновола. Він працюватиме синхронно зі світлофором на перехресті вулиць Січових Стрільців та Шевченка. Через це організація руху транспорту та пішоходів зміниться.

Оновлена схема руху

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Н️ові зміни:

пішохідний перехід перенесуть на ділянку перед перехрестям, у район пам’ятника В’ячеславу Чорноволу (облаштують також пониження тротуару);

️праву смугу дороги виділять для громадського транспорту – вона продовжуватиметься до зупинки «Пошта»;

ліва смуга буде для руху транспорту в напрямку вулиці Мазепи та повороту праворуч на вулицю Чорновола;

також облаштують перехід через вулицю Січових Стрільців зі світлофорним регулюванням.

Після завершення робіт світлофор на вулиці Шашкевича демонтують. Про запуск нової схеми руху Івано-Франківська міська рада повідомить додатково.