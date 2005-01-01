У центрі Львова на 9 місяців перекриють дорогу через будівництво готелю

На вул. Веселій на 9 місяців перекриють рух транспорту через будівництво готелю

У Львові у четвер, 22 березня, о 9:00 закриють для проїзду транспорту ділянку дороги на вул. Князя Мстислава Удатного через будівництво на вул. Веселій, 5. Про це повідомив департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради.

Перекриття дороги на ділянці від вул. Вугільної до вул. Веселої заплановане на дев’ять місяців, - до 30 листопада 2018 року - у зв’язку з будівництвом готелю, яке проводить ПП «Піраміда».

Об’їзд дороги буде здійснюватися відповідно до розробленої схеми організації дорожнього руху: вул Вугільна - пл. Святослава Теодора - вул. Медова - вул. Замарстинівська.

Схема об’їзду ділянки Князя Мстислава Удатного. Натисніть для збільшення

Нагадаємо, у 2014-2016 роках мешканці сусіднього будинку протестували проти будівництва готелю, оскільки побоювалися, що майбутній готелю заступить сонячне світло у більшості квартир. Забудовнику довелося підсилили фундамент старого будинку, стіну будинку на вул. Удатного та викупити квартири, де неможливо було влаштувати інсоляцію.