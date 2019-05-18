У центрі Львова відкрили виставку картин про депортацію кримських татар

«Колись ми повернемося в Крим, будемо дивитися на наше Чорне море і плакати».

На площі Ринок біля Ратуші у Львові відкрили виставку картин художника Рустема Емірова, присвячену депортації кримських татар у 1944 році. Із відкриття виставки та хвилини мовчання у Львові розпочалися пам'ятні заходи, присвячені 75-тій річниці депортації кримськотатарського народу з історичної батьківщини.

«Кримські татари відчувають моральну відповідальність перед усім світом ще раз нагадати, що подібні злочини проти цілих народів на можуть більше повторюватися — ми не можемо цього дозволити. Тому сьогодні представили жахи депортації — як це відбувалося через мистецтво», — зазначив під час відкриття виставки керівник Культурного центру кримських татар у Львові Ернест Абкелямов.

Усі фото Євгена Кравса спеціально для ZAXID.NET

У рамках вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу на львівській Ратуші відкрили вуличний вказівник кримськотатарською мовою та організували флешмоб «Крим-Україна-Європа».

Окрім цього о 18:00 у «Дзизі» відбудеться допрем’єрний показ українського історичного документального фільму «1944».