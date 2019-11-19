У військовій частині на Львівщині виникла пожежа, є загиблі

Пожежу гасили 2 години, будівля згоріла вщент

Сьогодні, 19 листопада, на території військової частини у селі Старичі Яворівського району на Львівщині виникла пожежа. Споруда повністю згоріла, на місці виявили тіло загиблого офіцера, ще один отримав опіки.

Як повідомляє прес-служба командування Сухопутних військ Збройних сил України, займання виникло близько 5 ранку в приміщенні військової частини.

«Внаслідок загоряння будівлі загинув офіцер, ще один дістав травми і з опіками був оперативно доставлений до центральної районної лікарні міста Новояворівськ», — зазначено у повідомленні.

У прес-службі ДСНС Львівщини ZAXID.NET розповіли, що на момент прибуття першого підрозділу рятувальників будівля була повністю охоплена вогнем. Пожежу загасили о 8 ранку, приміщення згоріло.

Чоловік 1978 року народження отримав термічний опік спини та обох верхніх кінцівок. Його у стані середньої важкості шпиталізували у Новояворівську лікарню.

фото ДСНС Львівщини

Речник Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, якій підпорядковується Яворівський полігон, Антон Миронович у коментарі ZAXID.NET зазначив, що займання виникло не в казармах. Людей у приміщенні, де виникла пожежа, практично не було, крім тих офіцерів, що несли службу, тому евакуація не проводилась. Загиблий — офіцер 1975 року народження.

Можливою попередньою причиною виникнення пожежі є коротке замикання. Остаточні причини встановить слідство. До розслідування залучені представники військової служби правопорядку ЗС України та Національної поліції України.