Під Львовом виникла масштабна пожежа на хімічному підприємстві

Пожежа виникла у селі Чишки на підприємстві «Ніка Друк»

У п’ятницю, 30 серпня, приблизно о 14:00 на у селі Чишки під Львовом виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє Давидівська сільрада на своїй сторінці у Facebook. Пожежа виникла на підприємстві «Ніка Друк».

«У селі Чишки сталася масштабна пожежа на одному із підприємств. Прохання до мешканців усіх сіл Давидівської ОТГ, з метою убезпечення свого здоров'я, позачиняйте вікна і двері, не виходьте на вулицю і не випускайте дітей із осель», – вказано у повідомленні Давидівської сільради.

Фото з місця пожежі у Чишках

За даними Підберізцівської сільради, пожежа виникла на підприємстві «Ніка Друк», що на вул. Лесі Українки, 53. ДСНС Львівщини також підтвердило, що пожежа виникла саме за цією адресою На місці працюють рятувальники.

Як повідомили ZAXID.NET у департамент цивільного захисту ЛОДА, на підприємстві «Ніка Друк» горить складське приміщення 100х100 метрів, адміністративна будівля та два автомобілі.

Настоятель церкви Успіння Пресвятої Богородиці у Чишках Роман Мануляк написав, через пожежу місцеві моляться молебнем.

Додамо, що виробнича компанія «Ніка Друк» спеціалізується на виготовленні хімічної продукції, виготовленні виробів з пластмаси та оптовій торгівлі хімічними продуктами. Згідно з інформацією бізнес-пошукової платформи YouControl, власницею ТОВ «Ніка Друк» є Мар’яна Михайлівна Цапун.

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