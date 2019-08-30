Небезпечного забруднення повітря після масштабної пожежі під Львовом не виявлено

СуспільствоОлександра Баландюх, 30 серпня4130

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Небезпечного забруднення повітря після масштабної пожежі під Львовом не виявлено
фото Віктора Ольхова
Сповп чорного диму над пожежею на хімічному підприємстві було помітно з багатьох районів Львова

Працівники львівського обласного лабораторного центру провели заміри повітря поблизу епіцентру масштабної пожежі, що сталася у п'ятницю на складах хімічного підприємства «Ніка Друк» у селі Чишки, за десять кілометрів від центру Львова. Результати експертизи свідчать, що перевищення гранично допустимих концетрацій шкідливих речовин у повітрі не виявлено.

«Ми проводили заміри повітря через три години після виникнення пожежі у с. Чишки, яке знаходиться приблизно за 400 м від епіцентру пожежі, і у с. Дмитровичі, яке за 1,5 км , бо туди дув вітер, – розповів ZAXID.NET заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут. – Перевіряли повітря за восьми показниками: на вміст окису вуглецю, окису азоту, формальдегіду, бутилацетату, етилацетату, толуолу, бензолу і ксилолу. Результати досліджень такі: перевищення гранично допустимих концентрацій по цих восьми показниках у повітрі не виявлено».

Нагадаємо, 30 серпня приблизно о 14:00 на у селі Чишки під Львовом виникла масштабна пожежа на складах підприємства «Ніка Друк». Пожежа виникла у складських приміщеннях, де зберігались легкозаймисті речовини. Згодом вогонь перекинувся на сусідню двоповерхому будівлю на території підприємства і припарковані там автомобілі.

Місцева і обласна влада закликали мешканців навколишніх сіл, в тому числі і львів'ян, уникати перебування на вулиці з огляду на можливі викиди у повітря шкідливих речовин.

Під час пожежі постраждали двоє співробітників компанії «Ніка Друк», один з них госпіталізований з 25% опіків тіла та опіками дихальних шляхів.

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Під Львовом сталася масштабна пожежа на хімічному підприємстві ZAXID.NET
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