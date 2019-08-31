Стан обгорілого у Чишках працівника хімкомпанії залишається важким

Попереду його чекає декілька операцій

СуспільствоОлександра Баландюх, сьогодні, 13:312280

До теми

Стан обгорілого у Чишках працівника хімкомпанії залишається важким
фото ДСНС
Через пожежу на хімічному підприємстві працівник опинився в реанімації

38-річний працівник хімічного підприємства «Ніка Друк», який напередодні отримав опіки під час пожежі на підприємстві у селі Чишки біля Львова, перебуває у реанімації 8-ї міської клінічної лікарні у важкому стані.

Про це ZAXID.NET повідомив 31 серпня завідувач опікого центру лікарні Василь Савчин.

«Стан пацієнта важкий. У нього глибокі опіки тіла, до 35%. Обпечені в основному спина і руки. Є опік і дихальних шляхів, але він неважкий. Учора йому зробили першу операцію, попереду ще декілька. Але їх будуть робити тоді, коли стабілізують стан пацієнта», - каже Василь Савчин.

Через глибокі опіпки його стан, за словами лікарів, ще довго залишатиметься важким. Наразі чоловік ще перебуває в шоковому стані. Лікарі зараз намагаються стабілізувати роботу нирок та інших органів. Після цього проведуть операції, аби закрити обпечені ділянки тіла. Загоєння таких ран – це тривалий процес, тож розраховувати на швидке одужання не варто.

Під час пожежі на підприємстві постраждав ще один працівник, але за даними ДСНС, він відмовився від госпіталізації.

Нагадаємо, 30 серпня приблизно о 14:00 на у селі Чишки під Львовом виникла масштабна пожежа на складах підприємства «Ніка Друк». Пожежа виникла у складських приміщеннях, де зберігались легкозаймисті речовини. Згодом вогонь перекинувся на сусідню двоповерхому будівлю на території підприємства і припарковані там автомобілі.

Місцева і обласна влада закликали мешканців навколишніх сіл, в тому числі і львів'ян, уникати перебування на вулиці з огляду на можливі викиди у повітря шкідливих речовин.

Увечері 30 серпня фахівці ДСНС Львівщини і львівського обласного лабораторного центру здійснили заміри повітря по периметру території складських приміщень, на якій виникла пожежа, а також у найближчих від епіцентру пожежі селах. Гранично допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Під Львовом сталася масштабна пожежа на хімічному підприємстві ZAXID.NET
Небезпечного забруднення повітря після масштабної пожежі під Львовом не виявлено ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук