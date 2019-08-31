Стан обгорілого у Чишках працівника хімкомпанії залишається важким

Через пожежу на хімічному підприємстві працівник опинився в реанімації

38-річний працівник хімічного підприємства «Ніка Друк», який напередодні отримав опіки під час пожежі на підприємстві у селі Чишки біля Львова, перебуває у реанімації 8-ї міської клінічної лікарні у важкому стані.

Про це ZAXID.NET повідомив 31 серпня завідувач опікого центру лікарні Василь Савчин.

«Стан пацієнта важкий. У нього глибокі опіки тіла, до 35%. Обпечені в основному спина і руки. Є опік і дихальних шляхів, але він неважкий. Учора йому зробили першу операцію, попереду ще декілька. Але їх будуть робити тоді, коли стабілізують стан пацієнта», - каже Василь Савчин.

Через глибокі опіпки його стан, за словами лікарів, ще довго залишатиметься важким. Наразі чоловік ще перебуває в шоковому стані. Лікарі зараз намагаються стабілізувати роботу нирок та інших органів. Після цього проведуть операції, аби закрити обпечені ділянки тіла. Загоєння таких ран – це тривалий процес, тож розраховувати на швидке одужання не варто.

Під час пожежі на підприємстві постраждав ще один працівник, але за даними ДСНС, він відмовився від госпіталізації.

Нагадаємо, 30 серпня приблизно о 14:00 на у селі Чишки під Львовом виникла масштабна пожежа на складах підприємства «Ніка Друк». Пожежа виникла у складських приміщеннях, де зберігались легкозаймисті речовини. Згодом вогонь перекинувся на сусідню двоповерхому будівлю на території підприємства і припарковані там автомобілі.

Місцева і обласна влада закликали мешканців навколишніх сіл, в тому числі і львів'ян, уникати перебування на вулиці з огляду на можливі викиди у повітря шкідливих речовин.

Увечері 30 серпня фахівці ДСНС Львівщини і львівського обласного лабораторного центру здійснили заміри повітря по периметру території складських приміщень, на якій виникла пожежа, а також у найближчих від епіцентру пожежі селах. Гранично допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено.