У тимчасово окупованому російськими загарбниками Генічеську на Херсонщині в черзі за пенсією на смерть затоптали людину, повідомив у п’ятницю, 12 серпня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Сьогодні в Генічеську натовп, який зібрався за пенсією, затоптав людину. На смерть», – написав Хлань у Facebook.

За його словами, люди з усього району з’їхались, щоб отримати гроші, і через хаос сталася трагедія.

Також Хлань уточнив, що про подію стало відомо від призначеного росіянами колаборанта Сергія Мухіна.

Генічеськ росіяни захопили ще 24 лютого – у перший день повномасштабного нападу на Україну. Тепер росіяни намагаються зупинити обіг гривні на окупованих територіях і платять місцевим жителям пенсії в рублях.