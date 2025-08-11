Знищений російським авіаударом автовокзал у Запоріжжі

У Запоріжжі облаштують мобільний автовокзал на місці знищеної напередодні автостанції. Про це повідомив у понеділок, 11 серпня, голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За словами Федорова, раніше з автовокзалу вирушали рейси до Києва, Дніпра та інших регіонів і міст. 10 серпня росіяни завдали авіаційної атаки по автовокзалу, внаслідок чого його будівля повністю зруйнована – втім, без ушкоджень залишився перон автостанції.

«Ми на цьому місці облаштуємо функціонування автовокзалу. Мобільний пункт для кас зробимо й мобільний пункт для обслуговування пасажирів і в такий спосіб забезпечимо рух саме з цього місця», – сказав Іван Федоров.

Нагадаємо, напередодні, 10 серпня, росіяни атакували авіабомбою автовокзал у Запоріжжі. Внаслідок авіаудару постраждала 21 людина. Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки та прилеглі будівлі. Крім того, росіяни завдали удару по клініці Запорізького медичного університету.