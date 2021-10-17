З 18 жовтня у Запоріжжі встановлюється «червоний» рівень епідемічної небезпеки

Міська рада Запоріжжя вирішила запровадити додаткові карантинні обмеження в місті через пандемію коронавірусу. Відповідне рішення 16 жовтня ухвалила на позачерговому засіданні місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

«З урахуванням рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій і обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій з 00:00 18 жовтня у Запоріжжі встановлюється «червоний» рівень епідемічної небезпеки. У зв’язку з цим місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила запровадити додаткові обмежувальні заходи у місті, які передбачені «червоною» епідемічною зоною. Вони впроваджуються на додаток до діючих раніше обмежень», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, буде заборонена робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос, робота торговельно-розважальних центрів, спортзалів, басейнів, закладів культури. Обмеження не застосовуватимуть у випадку наявності паспортів вакцинації у працівників та відвідувачів закладів, або негативних ПЛР тестів.

Крім того, будуть заборонені масові заходи, діяльність ринків, крім продовольчих, відвідування закладів освіти, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти і 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, усі працівники яких мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

З усіма обмеженнями можна ознайомитися тут.

Як повідомлялось раніше, в чотирьох областях України з 18 жовтня запровадять «червоний» рівень епідемічної небезпеки через ситуацію з поширенням Covid-19. Так званий «червоний» рівень, який вже запрацював у Херсонській області, почне діяти з 18 жовтня в Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.