Водій мікроавтобуса зіткнувся з вантажівкою УРАЛ

На Буковині після зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинула 24-річна жінка. Смертельна аварія сталася увечері 11 червня у Вижницькому районі. Попередньо поліцейські встановили, що водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою УРАЛ.

Смертельна аварія трапилася у Вижницькому районі на автодорозі Т-2601 Чернівці – Шепіт у напрямку села Сергії. Мікроавтобус Opel Vivaro зіткнувся з вантажним автомобілем УРАЛ. Від удару дах автомобіля повністю знесло. Численні травми отримала пасажирка. На місце події викликали рятувальників, медиків та поліцейських. Бригада швидкої допомоги доправила жінку в місцеву лікарню, де вона померла.

«За даними поліції, 22-річний водій автомобіля Opel Vivaro не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажівкою УРАЛ, якою керував 29-річний житель Вижницького району», – повідомили в поліції Буковини в середу, 12 червня.

Тіло загиблої буковинки направили для проведення судово-медичної експертизи. Водія, ймовірно причетного до скоєння аварії, затримали. Відомості про аварію внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті людини). У водіїв також взяли зразки на встановлення алкоголю в крові.