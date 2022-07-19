Росіяни вдарили по центру Краматорська близько 13:00

Російські загарбники вдень у вівторок, 19 липня, завдали авіаудару по центру Краматорська Донецької області. Щонайменше одна людина загинула, але ця інформація може змінитись.

Про удар загарбників по центру Краматорська повідомили міський голова Олександр Гончаренко і голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники», – написав він у Facebook близько 13:00.

Пізніше голова Донецької ОВА опублікував більше фото і відео з місця події і повідомив, що внаслідок удару росіян по Краматорську загинула щонайменше одна людина. За його словами, окупанти вдарили по центру Краматорська авіаційними ракетами.

«Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного. У житлових поверхівках, які опинилися в епіцентрі удару, зчинилися пожежі. Рятувальники ДСНС, що прибули на місце, ліквідують пожежі й надають допомогу людям», – зазначив він.

Зазначимо, що вранці у вівторок росіяни завдали ударів по кількох заводах у Краматорську.

Додамо, що росіяни обстрілюють Краматорськ щодня. Однак наймасштабніший воєнний злочин вони здійснили 8 квітня, коли вдарили ракетами по залізничному вокзалу, переповненому мирними жителями, які поспішали евакуюватися з міста. На одній з ракет окупанти написали «За дітей». Тоді загинула 61 людина, в тому числі й діти.