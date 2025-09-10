Доступний банкомат у Центрі Unbroken

Безбар’єрне рішення дасть змогу людям із порушеннями зору та користувачам крісел колісних отримувати фінансові послуги без сторонньої допомоги. У UGB (Укргазбанк) зазначають: в Україні вже працюють 12 доступних банкоматів. В чому їх особливість – розповідаємо у матеріалі.

Перший доступний банкомат встановили у Центрі Unbroken

Команда UGB вперше презентувала свою розробку у Національному реабілітаційному центрі «Незламні» (Unbroken), що у Львові. Вибір був не випадковий, адже це найбільший в Україні медичний простір, де надають допомогу військовим і цивільним, які постраждали внаслідок бойових дій. Відтак багато відвідувачів та пацієнтів центру потребували рівного доступу до фінансових послуг.

«UGB продовжує створювати доступне та комфортне фінансове середовища для всіх клієнтів без винятку. Навесні ми першими в Україні розпочали випуск інклюзивних платіжних карток: їх отримали вже понад 50 тисяч наших клієнтів. Запуск доступних банкоматів став наступним кроком для забезпечення кожному клієнту рівного доступу до якісних фінансових продуктів та послуг», – зазначив Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку.

Унікальною особливістю доступних банкоматів є жовто-чорне меню зі збільшеним шрифтом для клієнтів з частковою втратою зору. Таким чином українці зможуть користуватись пристроєм без голосового супроводу. За словами розробників, такого функціоналу немає в банкоматах інших банків.

Меню адаптоване для клієнтів з частковою втратою зору / Фото UGB

Крім цього, доступні банкомати мають:

роз’єм для навушників та голосовий модуль із підказками;

контрастне меню;

маркування шрифтом Брайля й тактильну точку на цифрі «5» для навігації клавіатурою;

зручну висоту, яка дає можливість користувачам крісел колісних безперешкодно здійснювати фінансові операції.

«Для нас цей банкомат – не лише зручність у повсякденному житті, а й важливий елемент відновлення побутових навичок, який допоможе нашим пацієнтам здобувати самостійність. Під час роботи з ерготерапевтом вони вчитимуться користуватися банкоматом у реальних життєвих ситуаціях, і цей досвід стане важливим кроком на шляху до повернення до активного життя», – підкреслив Олег Білянський, керівник Центру Unbroken.

Що відомо про співпрацю UGB та Unbroken

UGB є надійним партнером Національного реабілітаційного центру «Незламні». Раніше банк передав Unbroken 40 млн грн допомоги. З них 23,6 млн грн спрямували на закупівлю екологічних та сейсмостійких CLT-панелей для реконструкції та добудови корпусу центру.

Крім цього, банк допоміг закупити обладнання для двох кабінетів відновлення слуху. На це виділили понад 3,5 млн грн. Один з облаштованих кабінетів призначений для обстеження та відновлення дорослих пацієнтів, а в іншому – дітей.

Також UGB придбав сучасну систему очищення повітря для операційних та реанімаційних приміщень та артроскопічну стійку, яка дозволяє проводити надскладні хірургічні втручання для лікування травм колінного та плечового суглобів.

