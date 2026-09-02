Глава МЗС Угорщини Аніта Орбан

В уряді Угорщини заявили, що готові допомагати Німеччині протидіяти російським гібридним атакам після того, як Берлін визнав Росію винною в інциденті з дроном біля українського літака в Лейпцигу на початку серпня. Про це в іксі повідомила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан.

«Угорщина глибоко стурбована зростанням кількості та інтенсивності російських гібридних дій на європейській території. Нещодавні інциденти в Німеччині свідчать про дедалі небезпечнішу та безрозсудну модель поведінки, яка становить серйозну загрозу для європейської безпеки та стійкості», – ідеться в повідомленні.

Орбан заявила, що Угорщина готова підтримати Німеччину у протидії гібридним загрозам для «зміцнення стійкості, єдності та колективної готовності Європейського Союзу та НАТО».

Нагадаємо, 1 вересня федеральний уряд Німеччини офіційно поклав відповідальність за спробу теракту в аеропорту Лейпцига на російські спецслужби. Увечері 4 серпня біля українського вантажного літака Ан-124 знайшли дрон із вибухівкою, інший вантажний літак на висоті 400 метрів зіткнувся з неідентифікованим об’єктом і отримав незначні пошкодження. Дрон був оснащений вибухівкою Semtex, яку використовують розвідувальні служби та терористи, але не здетонував, коли вдарився об український літак.

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Берлін заявив, що введе низку заходів у відповідь на дії Москви. Зокрема, розірве договір з «Російським домом» у Берліні та посилить контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем заявив про повну солідарність Альянсу з Німеччиною після російської гібридної атаки в Лейпцигу.

Лейпциг є одним із найбільших вантажних авіаційних вузлів Європи. Його інфраструктурою користуються, зокрема, американські військові та союзники по НАТО для перевезення вантажів, пов’язаних із постачанням Україні озброєння. Водночас Міністерство внутрішніх справ Німеччини заперечило, що літак Ан-124 міг перевозити боєприпаси для України.