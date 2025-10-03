Центральним елементом операції був 85-метровий понтонний міст

У середу, 1 жовтня, в районі між населеними пунктами Мартфю та Вежень угорська армія здійснила переправу через річку Тиса в межах міжнародних навчань Adaptive Hussars 2025. Про це у четвер, 2 жовтня, повідомила армія Угорщини.

«1 жовтня мешканці Везень та його околиць стали свідками особливої ​​та всебічної демонстрації можливостей угорських сил оборони. Під час навчань Adaptive Hussars 2025, що проводилися на берегах річки Тиса, солдати знову впоралися з уявною кризовою ситуацією», – йдеться у повідомленні.

За сценарієм, східну частину країни потрібно було захистити, переправивши через річку Тиса. Центральним елементом операції був 85-метровий понтонний міст вагою 60 т, який облаштував інженерний полк ім. Ференца II Ракоці. Через міст у рамках умовного бойового сценарію переправлялися угорські бойові машини Lynx та турецький маневрений підрозділ на бронетранспортерах M113. За легендою, основні переправи були знищені противником.

«Солдати проводили розвідку на складній місцевості біля річки. Після з'єднання мосту відбулося випробування навантаженням, і першими річку перетнули броньовані бойові машини піхоти Lynx. За ними слідував турецький підрозділ Передової сухопутної бойової групи НАТО на машинах M113, потім сили Міністерства внутрішніх справ та Служби ліквідації наслідків стихійних лих, які відпрацьовували співпрацю з Армією оборони Угорщини», – додали в армії Угорщини.

Масштабні навчання національної оборони Adaptive Hussars 2025 розпочалися в Угорщині 1 вересня, триватимуть вони до середини жовтня.

Нагадаємо, 26 вересня Володимир Зеленський повідомив, що військові зафіксували у повітряному просторі України прольоти розвідувальних дронів. Президент зауважив, що безпілотники потрапили в Україну з Угорщини. Того ж дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, коментуючи повідомлення президента України заявив, що «Зеленський шаленіє від антиугорських настроїв», проте не підтвердив та не спростував інформацію про БпЛА.

Наступного дня голова МЗС України Андрій Сибіга показав на карті маршрут угорського дрона, який після перетину кордону залетів на понад 40 км вглиб української території.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не став заперечувати польоти угорських дронів над територією України.