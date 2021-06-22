Героїн переправляли під виглядом будматеріалів, ховаючи його в порожній цеглі

Правоохоронці України та Молдови ліквідували масштабний канал транзиту героїну до країн Європейського Союзу. Про це 22 червня повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

«У результаті спільної спецоперації правоохоронців України та Молдови ліквідовано потужний канал постачання героїну з Ірану до країн Євросоюзу. Документування транснаціональної злочинної групи тривало понад півроку. Фігуранти – громадяни Молдови та Туреччини», - розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Зловмисники створили декілька фіктивних будівельних фірм і переправляли наркотики під виглядом будматеріалів. Героїн маскували в муляжах – порожній цеглі. З Ірану наркотик подорожував транзитом через Україну до Молдови, де наркодилери орендували склад для його розфасування. Потім героїн потрапляв на ринок ЄС.

Наразі затримано семеро учасників групи наркодилерів. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Загальна вага вилученої партії героїну становить 235 кг, його орієнтовна вартість – понад 10 млн євро. У правоохоронних органах Молдови зазначають, що це – рекордна в історії країни партія наркотиків.