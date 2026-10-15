Броніслава Дембного передали польській поліції, а згодом доправили до пенітенціарної установи в Жешуві

Україна екстрадувала 63-річного громадянина Польщі Броніслава Дембни, якого польські правоохоронці розшукували протягом 9 років за підозрою у масштабних фінансових злочинах. Про це у четвер, 15 жовтня, повідомив польський радіомовник RMF24.

Як повідомляє видання, кілька днів тому Броніслава Дембного передали польській поліції, а згодом доправили до пенітенціарної установи в Жешуві. Він має відбути чотирирічний термін ув’язнення за участь в організованому злочинному угрупованні. Крім того, чоловіка підозрюють у керівництві злочинною групою, яка займалася масштабним фінансовим шахрайством і відмиванням коштів.

Нагадаємо, як писав ZAXID.NET, громадянин Польщі переховувався в Україні, щоб уникнути відповідальності за економічні злочини. Зокрема, у Польщі іноземцю винесли вирок в одному з кримінальних проваджень, ще одне провадження – на стадії досудового розслідування. Його розшукували 2017 року.

За даними слідства, сума збитків, яку Броніслав Дембни завдав державному бюджету, перевищує 120 млн. У лютому 2026 року Дембного затримали у Львові. Після цього Мін’юст України спільно з Офісом Генерального прокурора ухвалили рішення про екстрадицію громадянина Польщі. Проте суд першої інстанції відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, необхідного для здійснення екстрадиції.

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Раніше ZAXID.NET детально розповідав, які саме злочини інкримінують Броніславу Дембні, за що він уже отримав вирок у Польщі, та як львівські суди відмовляються брати його під варту. Більше читайте у матеріалі «Схеми на мільйони, вирок у Польщі та свобода у Львові».