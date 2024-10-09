Хорватія сприятиме притягненню Росії до відповідальності, відшкодуванню збитків, завданих агресією, і чинитиме санкційний тиск

Україна і Хорватія у середу, 9 жовтня, підписали угоду про довгострокову підтримку та співробітництво, зокрема у сфері оборони. Про це повідомляє Офіс президента України.

Президент України у середу відвідав з робочим візитом Хорватію, де підписав з прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між двома країнами.

У рамках цього документа країни домовилися про співпрацю у сфері оборони, зокрема, визначивши перспективи спільного оборонного виробництва та локалізацію проєктів в Україні. Крім цього, країни вивчатимуть можливість зміцнення взаємодії у сфері цифрової стійкості й кібербезпеки.

Окремий блок в угоді виділений питанню підтримки Хорватії в гуманітарному розмінуванні. На цей напрям країна вже виділила понад 10 млн євро та, за словами прем’єра, продовжить надавати обладнання й ділитися знаннями.

Також в угоді містяться пункти, що стосуються допомоги в таких сферах:

гуманітарній,

енергетичній,

правовій,

науковій.

Пленкович додав, що Хорватія сприятиме притягненню Росії до відповідальності, відшкодуванню збитків, завданих агресією, і чинитиме санкційний тиск.

Допомога Україні від Хорватії

За даними Офісу президента, станом на жовтень 2024 року загальна сума допомоги від хорватів з лютого 2022 року становить близько 300 млн євро.

У вересня 2024 року Хорватія подарувала Україні сертифікат на роботизовану систему розмінування DOK-ING MV-4.