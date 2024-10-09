Україна підписала угоду про розвиток оборонної співпраці з Хорватією
Хорватія закріпила свій обовʼязок підтримувати українців до перемоги у війні з Росією
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Україна і Хорватія у середу, 9 жовтня, підписали угоду про довгострокову підтримку та співробітництво, зокрема у сфері оборони. Про це повідомляє Офіс президента України.
Президент України у середу відвідав з робочим візитом Хорватію, де підписав з прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між двома країнами.
У рамках цього документа країни домовилися про співпрацю у сфері оборони, зокрема, визначивши перспективи спільного оборонного виробництва та локалізацію проєктів в Україні. Крім цього, країни вивчатимуть можливість зміцнення взаємодії у сфері цифрової стійкості й кібербезпеки.
Окремий блок в угоді виділений питанню підтримки Хорватії в гуманітарному розмінуванні. На цей напрям країна вже виділила понад 10 млн євро та, за словами прем’єра, продовжить надавати обладнання й ділитися знаннями.
Також в угоді містяться пункти, що стосуються допомоги в таких сферах:
- гуманітарній,
- енергетичній,
- правовій,
- науковій.
Пленкович додав, що Хорватія сприятиме притягненню Росії до відповідальності, відшкодуванню збитків, завданих агресією, і чинитиме санкційний тиск.
Допомога Україні від Хорватії
За даними Офісу президента, станом на жовтень 2024 року загальна сума допомоги від хорватів з лютого 2022 року становить близько 300 млн євро.
У вересня 2024 року Хорватія подарувала Україні сертифікат на роботизовану систему розмінування DOK-ING MV-4.