Перша партія з 225 тисяч експрес-тестів на визначення антигена коронавірусу Covid-19, закуплена ДП «Медзакупівлі України», вже в Україні. Після розмитнення їх доставлять на склад у Києві, а потім – у регіони. Варто зазначити, що досі чимало міст, серед яких і Львів, самостійно і за кошт міського бюджету купували швидкі тести.

Як повідомило 31 грудня ДП «Медзакупівлі», закуплені експрес-тести – Standard Q COVID-19 Ag Test, виробництва компанії «SD Biosensor» з Південної Кореї. Усього мають закупити понад 3,3 мільйони таких тестів. Поставка наступної партії очікується на початку січня.

Як інформував ZAXID.NET, у грудні МОЗ змінило алгоритм тестування людей на коронавірусну хворобу, включивши до нього так звані тести на визначення антигену. Такі тести визначають наявність у пробі частинки вірусу, а не РНК чи антитіл, як ПЛР, експрес-тести чи імуноферментний аналіз. Вони дають результат протягом 15 хвилин.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, тести на визначення антигену призначатимуть людям із підозрою на Covid-19, тим, хто повертається з регіонів зі значним поширенням Covid-19, і тим, хто підлягає плановій госпіталізації. Здебільшого позитивний результат тесту на антиген потрібно підтвердити ПЛР-тестом.

Зазначимо, що у Львові ще всередині листопада почали робити швидкі тести на антиген до Covid-19. Перші 10 тисяч швидких тестів на антиген Covid-19 американського виробника «Abbott» до Львова доставили 18 листопада і того ж дня розпочали тестування. Усі тести були закуплені за кошти міського бюджету, вартість одного тесту – 240 грн.