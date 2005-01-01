У ніч на неділю, 25 березня, Україна перейшла на літній час.
Стрілки годинників о 3 годині ночі 25 березня були переведені на годину вперед. Таким чином, від цього моменту в Україні почав діяти літній час.
До слова, вперше в історії переходити на літній і зимовий час почали в 1908 році у Великій Британії. Це було зроблено для заощадження електроенергії.
Перехід на зимовий і літній час відбувається у нашій країні відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України». Годинник у ці дні переводять жителі 100 країн.
Між тим, наприкінці 2017 року в ЄС почали розглядати можливість скасування переходу на літній час.
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