Україна перейшла на літній час

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 08:094930

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Україна перейшла на літній час
фото Depositphotos
Перехід на літній час в Україні уже понад 20 років відбувається в останню неділю березня

У ніч на неділю, 25 березня, Україна перейшла на літній час.

Стрілки годинників о 3 годині ночі 25 березня були переведені на годину вперед. Таким чином, від цього моменту в Україні почав діяти літній час.

До слова, вперше в історії переходити на літній і зимовий час почали в 1908 році у Великій Британії. Це було зроблено для заощадження електроенергії.

Перехід на зимовий і літній час відбувається у нашій країні відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України». Годинник у ці дні переводять жителі 100 країн.

Між тим, наприкінці 2017 року в ЄС почали розглядати можливість скасування переходу на літній час.

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