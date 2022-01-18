Українські прикордонники облаштовують північну ділянку кордону ще з початку листопада 2021 року

Україна на кордоні із Білоруссю продовжує встановлювати загородження, а також розпочала будувати вертолітні майданчики для перекидання резервів у разі необхідності. Все через спровоковану режимом Олександра Лукашенка міграційну кризу на кордонах країн ЄС.

Через міграційну кризу Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону, повідомляє ДПСУ. Так, ще з початку листопада 2021 року на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників – вони виготовляють встановлюють загородження.

Зазначимо, що раніше на тлі спровокованої ще у 2021 році режимом білоруського диктатора Олександра Лукашенка міграційної кризи на кордонах Польщі та країн Балтії про посилення кордону із Білоруссю оголосила й Україна. Зокрема, до білоруського кордону стягують більше техніки, безпілотники, а також прикордонників.

Крім того, наприкінці листопада Кабінет міністрів також виділив на облаштування та посилення українського кордону 175 млн грн.