Україна у п’ятницю, 5 травня, повернула тіла 80 полеглих захисників. Про це повідомила прес-служба Мінреінтеграції.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляють, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Тепер їх передадуть родинам для гідного поховання. Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

У Міністерстві нагадали про роботу гарячої лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Також повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

До слова, раніше Білому домі наголосили, що не озвучуватимуть інформацію щодо втрат Україні на війні. За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, США ніколи не надавали такої інформації і не збираються.