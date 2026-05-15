Військовий потрапив в полон у грудні 2025 року

У п’ятницю, 15 травня, під час першого етапу обміну у форматі «1000 на 1000» з російського полону повернувся військовослужбовець із Прикарпаття Богдан Сенюк.

«Серед звільнених з полону – військовослужбовець з Івано-Франківського району Богдан Сенюк. Вітаємо вдома!», – написала у фейсбуці голова ОВА Світлана Онищук.

Богдан Сенюк народився 4 серпня у селі Іваниківка Богородчанської громади. Служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Військовий потрапив до полону 10 грудня 2025 року поблизу села Федорівка Бахмутського району Донецької області.

Нагадаємо, до України в межах обміну повернулися 205 українських військовополонених. серед звільнених з полону є рядові, сержанти та офіцери, більшість з яких перебували у полоні з 2022 року. Вони обороняли Маріуполь, «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, а також Запоріжжя, Сумщину та Київщину. Крім того, серед повернених є оборонець ЧАЕС.

Обміну сприяли США та ОАЕ. Наразі готуються наступні етапи обміну в форматі «1000 на 1000».