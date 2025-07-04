4 липня Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими

Під час чергового обміну полоненими у пʼятницю, 4 липня, з Росії в Україну повернули чотирьох військовослужбовців з Волині. Серед звільнених бійців – поранені та важкохворі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

За його інформацією, серед звільнених захисників:

Багрій Василь Васильович, 1979 року народження, уродженець села Носовичі Луцького району, мешканець смт Олика;

Жуковський Ігор Миколайович, 1978 року народження, з села Сільце Луцького району;

Сагаль Сергій Володимирович, 1979 року народження, родом із Ковеля, мешканець села Вербка;

Плахотнік Владислав Сергійович, 2005 року народження, лучанин.

Додамо, що 4 липня провели черговий етап обміну військовополоненими у межах виконання домовленостей, досягнутих під час другого раунду прямих перемовин у Стамбулі 2 червня. Більшість зі звільнених нині захисників провели у ворожому полоні понад три роки.

Загалом упродовж червня Україна та РФ провели сім обмінів військовополоненими у форматі «всіх на всіх» (9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 червня). Під час обмінів додому повернули молодих бійців (до 25 років), а також тих, хто має важкі поранення та хвороби.