26 червня Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими

Під час чергового обміну полоненими у четвер, 26 червня, з Росії в Україну повернули чотирьох військовослужбовців з Волині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

За його інформацією, серед звільнених захисників:

Олександр Бичко з міста Володимир;

Сергій Тимощук з села Мосир Ковельського району;

Володимир Маначинський з міста Володимир;

Андрій Філончук з села Сереховичі Ковельського району.

Голова Валинської ОВА зауважив, що під час кількох попередніх обмінів додому повернули:

Василя Кулачука з села Прип’ять Ковельського району;

Кирила Вєтрова з Луцька;

Віталія Довлісарова з Луцька;

Максима Моргуна з Луцька;

Ігоря Горбачевського з села Михайлівка Володимирського району;

Сергія Приймачука з села Поступель Ковельського району;

Леоніда Каригу, уродженеця села Головне Ковельського району, який проживав у селі Орищі Володимирського району;

Андрія Романюка з села Серхів Камінь-Каширського району.

Нагадаємо, 26 червня Україна та Росії здійснили черговий обмін військовополоненими у межах стамбульських домовленостей. Додому повернулась ще одна група захисників України, серед яких бійці ЗСУ, Національної гвардії та прикордонники. Більшість з них перебували в полоні з 2022 року.

Обмін військовополоненими між Україною та Росією відбувається у межах домовленостей делегацій, досягнутих 2 червня під час другого раунду прямих перемовин у турецькому Стамбулі. Тоді сторони домовилися здійснити обміни окремих категорій військовополонених за формулою «всіх на всіх». Йдеться про молодих бійців (до 25 років), а також тих, хто має важкі поранення та хвороби.

Наразі кількість повернутих з російського полону захисників не розголошують. Цю інформацію оприлюднять після завершення всіх етапів обміну.