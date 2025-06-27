26 червня Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими

Під час чергового обміну полоненими у четвер, 26 червня, з Росії в Україну повернули трьох військовослужбовців з Рівненщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«Троє військовослужбовців з Рівненщини повертаються з полону додому – це 27-річний, 41-річний та 53-річний солдати з Рівненського району», – зауважив Олександр Коваль.

Водночас детальнішої інформації про звільнених воїнів у Рівненській ОВА не розголошують.

Нагадаємо, 26 червня Україна та Росії здійснили черговий обмін військовополоненими у межах стамбульських домовленостей. Додому повернулась ще одна група захисників України, серед яких бійці ЗСУ, Національної гвардії та прикордонники. Більшість з них перебували в полоні з 2022 року.

Обмін військовополоненими між Україною та Росією відбувається у межах домовленостей делегацій, досягнутих 2 червня під час другого раунду прямих перемовин у турецькому Стамбулі. Тоді сторони домовилися здійснити обміни окремих категорій військовополонених за формулою «всіх на всіх». Йдеться про молодих бійців (до 25 років), а також тих, хто має важкі поранення та хвороби.

Наразі кількість повернутих з російського полону захисників не розголошують. Цю інформацію оприлюднять після завершення всіх етапів обміну.