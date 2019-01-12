Україна уклала угоду на постачання турецьких безпілотників Bayraktar TB2

Bayraktar TB2

«Укрспецекспорт» та турецька компанія Baykar Makina уклали угоду про закупівлю для української армії ударних турецьких безпілотників Bayraktar TB2. Про це 12 січня у Facebook написав президент України Петро Порошенко.

«Ці новітні ударні безпілотники оперативно-тактичного рівня окрім високотехнологічних характеристик також можуть бути доозброєні сучасною високоточною ракетною зброєю для знищення бронетехніки, інженерних та фортифікаційних споруд, а також морських цілей», – заявив президент.

За його словами, угода «є частиною заходів з розширення військово-технічної співпраці між Україною та Туреччиною».

Інших подробиць угоди Петро Порошенко не повідомив.

Як раніше інформував ZAXID.NET, під час візиту Президента України 3-4 листопада 2018 до Туреччини сторони домовились про купівлю Bayraktar TB2. Контрактом передбачене постачання шести бойових безпілотників, двох станції управління і 200 керованих ракет. Також в угоді є комплект запасних частин, сервісний супровід, навчання персоналу. Вартість контракту — 69 мільйонів доларів.

Чимало українських виробників безпілотних апаратів критикували наміри щодо придбання турецької техніки через її занадто високу вартість.

Bayraktar TB2 також побив світовий рекорд серед безпілотних літальних апаратів у класі тактичних середньовисотних БЛА за тривалістю польоту. Так під час тестових польотів у червні та серпні 2014 року на висоті 8 км він був у небі 24 години 34 хвилини.