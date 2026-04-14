Документ вносить зміни до статті 161 ККУ

У вівторок, 14 квітня, президент Володимир Зеленський підписав проєкт закону №2037-ІХ, який вводить кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає внесення змін до статті 161 Кримінального кодексу України, чітко визначаючи відповідальність за дії, пов’язані з антисемітизмом.

Зокрема, проявами антисемітизму є ненависницьке ставлення до осіб єврейського походження, антиєврейська пропаганда, заперечення Голокосту, а також руйнування чи осквернення їхніх будівель, релігійних споруд чи пам’яток.

Раніше такі злочини в Україні часто кваліфікували як вандалізм або хуліганство.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму (законопроєкт №5110) ще у лютому 2022 року.

Згідно з документом, за прояви антисемітизму загрожує штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 грн до 8500 грн), або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Водночас ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, каратимуться штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 грн до 17 000 грн) або ув’язненням на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Своєю чергою, якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки або їх вчинила організована група, покарання передбачає увʼязнення від п’яти до восьми років.