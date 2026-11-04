У санкційному списку заступник голови окупаційної Ялтинської міськради Євгеній Хричов та інші

За матеріалами СБУ запроваджено санкції Ради національної безпеки і оборони України щодо восьми колаборантів, які працюють на Росії в окупованому Криму. Документування їхньої діяльності проводили співробітники СБУ Львівщини.

Як повідомили у середу, 4 листопада, у СБУ Львівщини, усі фігуранти добровільно пішли на співпрацю з ворогом. Вони долучилися до кримського осередку російської партії «Єдіная Росія» та працюють у незаконних органах окупаційної адміністрації.

«Зокрема, під виглядом депутатської діяльності колаборанти брали участь в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території України. Таким чином вони допомагали Кремлю створювати видимість легітимності окупаційної влади на українському півострові», – йдеться в повідомленні СБУ.

Серед фігурантів – так званий заступник голови «Ялтинської міської ради», який організовує збір допомоги для військового підрозділу РФ, що воює проти України на Херсонському напрямку.

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Інший фігурант очолює так званий комітет з питань освіти, науки, культури, охорони материнства та дитинства, молоді й спорту при окупаційній «Ялтинській міській раді». Він сприяє нав’язуванню російських культурних наративів серед кримської молоді через освітній процес.

За даними ZAXID.NET, під санкції потрапили:

61-річна Хужина Мая Вікентіївна, уродженка Керчі,

37-річна Ойкіна Вероніка Сергіївна, уродженка Керчі,

38-річний Туровський Олександр Миколайович, уродженець Ялти,

40-річний Гродський Арсен Володимирович, уродженець Сімферополя,

59-річна Мартинюк Людмила Олександрівна, уродженка Сімферополя,

36-річний Добровольський Володимир Олександрович, уродженець Ялти,

42-річний Константинов Олег Володимирович, уродженець Сімферополя,

37-річний Хричов Євгеній Віталійович, уродженець селища Роздольне Сімферопольского району.

Усім згаданим інкримінують колабораційну діяльність і пособництво державі-агресору (ч. 5 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 ККУ). Одну з колаборанток уже заочно засуджено.