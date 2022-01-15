Українська розвідка повідомила, що в окупованій Горлівці Донецької області з ємностей із аміаком витікають у повітря отруйні речовини. За інформацією розвідників, це може призвести до техногенної катастрофи, яку Росія може використати як привід для розширення збройної агресії проти України.

«За інформацією воєнної розвідки України, 14 січня в окуповану російськими військами Горлівку на ПАТ “Концерн Стирол” доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності здійснюється витік у повітря отруйних речовин. Спричинена діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин та як привід для розширення збройної агресії проти нашої держави», – повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони в суботу, 15 січня.

У розвідці вважають, що російська окупаційна адміністрація втратила контроль над хімічними препаратами, які завозяться на тимчасово окуповані території України. На думку розвідників, хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на сході України.