«Детектор медіа» та Інститут масової інформації заявили про тиск і перешкоджання журналістській діяльності у зв’язку з організованою кампанією фейків, яку розгорнула проти двох організацій група анонімних телеграм-каналів. Про це у вівторок, 28 листопада, повідомили «Детектор медіа» та Інститут масової інформації.

За словами двох організацій, кампанія з очорнення ДМ та ІМІ розпочалася з допису одного з фігурантів викривального дослідження Інституту масової інформації – анонімного телеграм-каналу «Батальйон «Монако» (більш як 1 мільйон підписників) і розійшлась іншими анонімними телеграм-каналами, серед яких «Доброго вечора, ми з України» (більш ніж 500 тис. підписників), «Джокер» (160 тис.), а також її активно поширювала «Труха» (понад 2,5 млн підписників) і її регіональна мережа телеграм-каналів.

«Указані телеграм-канали поширюють фейк про те, що начебто ДМ «платить рублями» російським сервісам і «спонсорує війну». Разом з тим чомусь використовують скриншот дослідження ІМІ про фейки та маніпуляції анонімних телеграм-каналів і помийок, що заробляють джинсою, рекламою азартних ігор і маніпулюють чутливими темами, як-от загрозою російських обстрілів. Згодом канал «Батальйон «Монако» опублікував «опитування», в якому пропонує аудиторії обрати спосіб розправи з ДМ та ІМІ, а деякі анонімні коментатори пропонують ліквідувати ці організації, спалити їхні офіси тощо. Водночас частина коментаторів стає на бік організацій та звинувачує телеграм-канал у наклепі», – пояснюють організації.

В ІМІ пояснили, що в дослідженнях вони використали безкоштовний варіант сервісу TGStat, створеного росіянами, як допоміжний, а не основний інструмент для аналізу. Цей сервіс дозволяє дослідникам отримати доступ до статистики найбільшої вибірки каналів месенджера Telegram, теж створеного росіянином Павлом Дуровим.

ІМІ водночас використовує власні автоматизовані методи, збирає та систематизує дані телеграм-каналів за допомогою програмування. Безоплатні дані сервісу TGStat використовували лише для визначення рейтингу телеграм-каналів в українському сегменті, що дозволяє краще проаналізувати російську дезінформацію, яка поширюється в Україні переважно через них. ІМІ використовував TGStat також у попередніх дослідженнях, як і інші дослідники дезінформації, щоб оцінити кількість аудиторії, показник залученості аудиторії до контенту певного каналу. Статистику можна переглянути безоплатно за умови звичайного залогінення.

Наразі ДМ та ІМІ готують заяву до правоохоронних органів у зв’язку з тиском і перешкоджанням професійній журналістській діяльності (за частиною 2 ст. 171 Кримінального кодексу України, де передбачено відповідальність за переслідування журналіста через виконання професійних обов’язків).

Також організації звернулися до президента України із закликом узяти на контроль справу розслідування тиску та залякування на адресу незалежних медіа, зареєстрованих згідно із законом.

Нагадаємо, що проросійські наративи, як показують дослідження, формують в українському просторі образ активісток і медійниць як ворогів країни.