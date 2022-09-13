Російські військові залишили після себе багато сміття, а також гранатомети, техніку та боєприпаси

Українські прикордонники оприлюднили відео покинутих позицій окупантів біля Святогірська на Донеччині. На відео, яке оприлюднили 13 вересня, видно поруйноване село, а також позиції російських військових, які вони покинули.

Російські військові залишили після себе багато сміття, а також гранатомети, зброю та боєприпаси.

Фото Держприкордонслужби

«Рашисти продовжують поспіхом відступати, залишаючи по собі звичну для них атмосферу: нужники та рейвах, а також купу трофеїв для українських воїнів і навіть собаку», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

Нагадаємо, що ЗСУ вже звільнили від росіян понад 6 тис. квадратних кілометрів української землі.

Відео Держприкордонслужби