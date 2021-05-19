Український транспорт приземлився з технічних причин на території Угорщини, яка є членом ЄС

Український літак Ан-124 «Руслан» був задіяний для перевезення винищувачів Міг-29 з Білорусі до Сербії та при цьому здійснив технічну посадку у Будапешті. Про це йдеться у матеріалі балканської служби «Радіо Свобода» в середу, 19 травня.

У літаку, оператором якого є українська компанія «Антонов», були два з чотирьох винищувачів МіГ-29, які Білорусь подарувала Сербії. Інформацію про те, що літак здійснював технічну посадку в Угорщині, підтвердили у письмовій відповіді Міністерства оборони Угорщини, надісланій Угорської службі «Радіо Вільна Європа» (RSE).

«Український Ан-124 (Антонов) з Білорусі на шляху до Сербії (через Україну та Румунію) був змушений зупинитися 16 травня 2021 року з технічних причин», – йдеться у ній.

За даними міністерства, літак вилетів з Угорщини вранці наступного дня, 17 травня, прямуючи до кінцевого пункту призначення, тобто Сербії, «після додаткових поставок та ремонту деталей».

Літаки МіГ-29, які Білорусь подарувала Сербії

(фото Радіо Свобода)

Зазначається, що це вже не перший раз, коли зброя, призначена для Сербії, привозиться з підсанкційних країн через повітряний простір країн-членів ЄС та НАТО.

Представник Європейського союзу (ЄС) Петер Стано пояснив в письмовій відповіді Радіо Свобода, що контроль над експортом і транзитом зброї з країн-членів ЄС регулюється національним законодавством, Загальною позицією Ради ЄС з контролю за експортом військових технологій та обладнання, а також Договором про торгівлю зброєю.

«Рішення про надання або відмову в експорті або транзиті залишається на розсуд держав-членів», – пояснив Стано.

Зі свого боку в НАТО повідомили, що закупівлі зброї – це національне рішення.

«НАТО і Сербія є партнерами, і ми віддані зміцненню нашого партнерства з Сербією, повністю поважаючи її політику нейтралітету», – заявили в НАТО, додавши, що альянс з Сербією має «дуже добра співпраця в галузі оборони і безпеки».

Українська авіакомпанія «Антонов» не відповіла на питання RFE про причини, з яких літак приземлився на злітно-посадковій смузі аеропорту в Будапешті 16 травня.

Білорусь перебуває під санкціями ЄС з 2011 року. Вони передбачають ембарго на поставки зброї, в тому числі і на експорт озброєнь з Білорусі.