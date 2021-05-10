Новий санкційний пакет проти режиму Лукашенка планують затвердити вже найближчим часом

Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка, який планують затвердити вже найближчим часом. Про це 10 травня заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель під час прес-конференції, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми обдумуємо майбутній пакет санкцій, який, сподіваюся, буде затверджений найближчими тижнями. Це буде новий пакет санкцій, який врахує все, що сталося в країні (Білорусі, – ред), включно з тим, як режим атакує польську спільноту», – сказав Боррель

Прес-конференція відбулася за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ. За даними інформагентства Reuters, під нові обмеження можуть потрапити 50 осіб вже з червня. Хто саме перебуватиме в цьому списку – невідомо.

Нагадаємо, що у Білорусі після фальсифікацій на виборах президента 2020 року почалася хвиля протестів і страйків. Білоруси вимагають чесних виборів без Олександра Лукашенка, якого ЦВК віддала перемогу. Акції протесту супроводжуються кривавими нападами з боку силовиків. Бійці ОМОН застосовують проти мирних громадян водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Під час розгону антиурядових мітингів загинула невстановлена кількість протестуючих, тисячі отримали поранення. Багатьох по кілька днів утримують в СІЗО, піддаючи тортурам.

Раніше низка країн та ЄС ввели санкції проти Білорусі через фальсифікації виборів і розгін протестів. У лютому ЄС вирішив на рік продовжити санкції проти режиму Олександра Лукашенка.