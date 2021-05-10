ЄС планує запровадити нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка
В санкційний список можуть потрапити 50 осіб
Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка, який планують затвердити вже найближчим часом. Про це 10 травня заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель під час прес-конференції, передає «Інтерфакс-Україна».
«Ми обдумуємо майбутній пакет санкцій, який, сподіваюся, буде затверджений найближчими тижнями. Це буде новий пакет санкцій, який врахує все, що сталося в країні (Білорусі, – ред), включно з тим, як режим атакує польську спільноту», – сказав Боррель
Прес-конференція відбулася за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ. За даними інформагентства Reuters, під нові обмеження можуть потрапити 50 осіб вже з червня. Хто саме перебуватиме в цьому списку – невідомо.
Нагадаємо, що у Білорусі після фальсифікацій на виборах президента 2020 року почалася хвиля протестів і страйків. Білоруси вимагають чесних виборів без Олександра Лукашенка, якого ЦВК віддала перемогу. Акції протесту супроводжуються кривавими нападами з боку силовиків. Бійці ОМОН застосовують проти мирних громадян водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.
Під час розгону антиурядових мітингів загинула невстановлена кількість протестуючих, тисячі отримали поранення. Багатьох по кілька днів утримують в СІЗО, піддаючи тортурам.
Раніше низка країн та ЄС ввели санкції проти Білорусі через фальсифікації виборів і розгін протестів. У лютому ЄС вирішив на рік продовжити санкції проти режиму Олександра Лукашенка.