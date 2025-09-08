Назар Смик займається закупівлею техніки для допомоги українським військовим

Волонтер Назар Смик здобув перемогу у Високому суді Лондона проти британського банку у справі про незаконне блокування рахунків і коштів. Про це він повідомив на платформі «Ікс» в понеділок, 8 вересня.

Зазначається, що у 2024 році банк звернувся до фінансового регулятора Великої Британії (FCA) зі заявою, аби той розслідував, чи компанія Смика відмиває гроші для «українських мафіозі».

«Обґрунтовували це тим, що на компанію стягується умовно 1 млн фунтів стерлінгів і виходить з компанії та сама сума», – ідеться в повідомленні.

Після звернення банку FCA дев’ять місяців розслідував фінансові операції компанії українського волонтера, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів.

Згодом фінрегулятор повідомив, що не виявив жодного відмивання коштів, і що компанія має право проводити військові товари без закупівлі прибутку.

«Банк взяв це до уваги та не розблокував мої рахунки. І тому в мене було заблоковано всі мої кошти, зароблені за шість років у Британії, та деякі кошти клієнтів», – написав Смик.

За його словами, близько чотирьох місяців банк ігнорував дзвінки та повідомлення щодо добровільного повернення коштів.

Зрештою Назар Смик та його компанія подали заяву в нижній суд та автоматично виграли його, оскільки керівництво банку не прислало своїх адвокатів.

Однак британський банк також проігнорував рішення нижнього суду. І позивачі вирішили йти до Високого суду.

Зі слів Смика, банк зреагував на участь Високого суду і навіть прислав підготовлених адвокатів. Разом з тим суддя Високого суду Лондона виніс рішення на користь українця.

«Маємо рішення про те, що не було жодних протизаконних дій, і що рішення банку було необґрунтованим та незаконним. Також програвша сторона компенсує всі витрати на адвоката. Проте наш позов щодо моральної та репутаційної шкоди був відхилений», – поділився Назар Смик.

Наразі на основі рішення суду Смик та його компанія планують подати заяву на банк до FCA. Після чого фінрегулятор має почати процес стягнення витрат з банку та розблокувати рахунок. У випадку ігнорування або відмови FCA має право передати справу колекторам і вони будуть штурмувати центральний офіс банку в Лондоні, додав волонтер.

Додамо, Назар Смик – український волонтер, який упродовж шести років мешкав та працював у Лондоні. У 2024 році він повернувся до Києва. Смик відомий своєю допомогою Збройним силам України. За даними волонтера, завдяки донатам українців його команда закупила понад 1500 одиниць військової техніки для допомоги військовим.