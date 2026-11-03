Від нового керівника очікують трансформації «Укроборонпрому» «в сучасну, ефективну та конкурентоспроможну оборонну компанію»

Наглядова рада Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» призначила на посаду генерального директора «Укроборонпрому» генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка. Про це 3 листопада повідомили в пресслужбі компанії.

До пошуку, добору та попереднього оцінювання кандидатів на посаду гендиректора «Укроборонпрому» залучили українське представництво міжнародної компанії Amrop Partnership.

«Рішення про призначення нового генерального директора ухвалено наглядовою радою за підсумками конкурсного відбору та фінальних співбесід із кандидатами», – ідеться в повідомленні.

В «Укроборонпромі» зауважили, що Іван Гаврилюк має багаторічний досвід військової служби, управлінської діяльності та роботи у сфері оборони. Його професійний досвід і розуміння потреб Сил оборони України – важливі для розвитку «Укроборонпрому», нарощування виробничих спроможностей підприємств та зміцнення оборонно-промислового комплексу держави.

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«Призначення нового керівника є черговим кроком у послідовній трансформації “Укроборонпрому” в сучасну, ефективну та конкурентоспроможну оборонну компанію», – додали там.

Що відомо про Івана Гаврилюка

Іван Гаврилюк народився 19 квітня 1971 року в селищі Іванопіль Житомирської області. У 2004 році завершив навчання у Національній академії оборони України з питань оперативно-тактичного спрямування, а у 2018 році – з питань оперативно-стратегічного спрямування.

З 2018 по 2020 рік Гаврилюк був начальником Головного управління логістики ЗСУ та заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. З 2020 по 2022 рік працював радником командувача Сил логістики ЗСУ. 24 лютого 2022 року його призначили начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики ЗСУ. З вересня 2022 року по жовтень 2023 року обіймав посаду заступника Головного інспектора МОУ. 5 жовтня 2023 року Кабінет міністрів призначив військового заступником міністра оборони України, а 17 травня 2024 року – першим заступником міністра оборони України Рустема Умєрова.

1 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів Івана Гаврилюка до складу Ставки Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

У березні 2025 року генерал-лейтенант Іван Гаврилюк увійшов до наглядової ради Агенції оборонних закупівель. Ще через місяць він повідомив про звільнення з посади першого заступника міністра оборони за власним бажанням.

25 липня 2025 року Гаврилюк знову став першим заступником міністра оборони Дениса Шмигаля. На цій посаді Гаврилюк перебував до лютого 2026 року. Після того як Міноборони в січні 2026 року очолив Михайло Федоров, Гаврилюк став його заступником. Однак у травні цього року уряд звільнив його з посади.

У червні 2026 року генерал-лейтенант став радником першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля з питань оборонно-промислового комплексу на громадських засадах.