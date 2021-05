Залишки неконтрольованої китайської ракети Long March 5B впали в Індійський океан, а основна її частина була знищена при повторному потраплянні в атмосферу Землі. Про це пише Reuters із посиланням на державні ЗМІ Китаю.

Як повідомляється, частини ракети Long March 5B повторно потрапили в атмосферу о 10:24 за пекінським часом (5:24 за Києвом) і приземлилися на місці з координатами 72,47°E, 2,65°N.

Координати вказують точку потрапляння в океан приблизно на південному заході від Індії та Шрі-Ланки.

Переважна більшість уламків ракети згоріла у процесі входу в атмосферу.

Космічне командування США, яке відстежувало місце знаходження неконтрольованої китайської ракети, заявило, що ракета повторно увійде в атмосферу Землі над Тихим океаном удосвіта 9 травня – о 5:52 ранку за Києвом.

Інформацію про входження ракети в атмосферу Землі підтвердили й на сайті Space-Track, підтримуваному військовим підрозділом США.

«Ракета впала в Індійський океан на північ від Мальдівів на широті 22,2 градуса і довготі 50,0 градуса», – йдеться у повідомленні Space-Track у Twitter.

@18SPCS confirms that CZ-5B (#LongMarch5B) (48275 / 2021-035B) reentered atmosphere 9 May at 0214Z and fell into the Indian ocean north of the Maldives at lat 22.2, long 50.0. That's all we have on this re-entry; thanks for the wild ride and 30K more followers. Good night!