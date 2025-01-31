Внаслідок атаки жертв і постраждалих немає

Під ранок у п’ятницю, 31 січня, Росія атакувала Хмельницьку область ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили шість БпЛА, унаслідок падіння уламків постраждали 20 приватних будинків у Старокостянтинівській громаді.

Як повідмив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, уночі під час повітряної тривоги сили ППО збили шість ворожих ударних безпілотників Shahed. Унаслідок атаки пошкоджені вікна, фасади та паркани в трьох приватних будинках, потерпілих немає.

Фото «Суспільного»

За інформацією «Суспільного», від атаки безпілотниками у Старокостянтинівській громаді пошкоджені 20 приватних житлових будинків. Як розповів заступник Старокостянтинівського міського голови з питань діяльності органів виконавчої влади Олег Барикін, у будинках пошкоджені вікна, двері та покрівля. представники Товариства Червоного Хреста нададуть людям плівку і фанеру, щоб забивати вікна і двері. На місцях працюють комісія з обстеження і відшкодування та працівники комунальних підприємств.

Нагадаємо, у ніч на 31 січня російські війська атакували Україну 102 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами. Повітряний напад відбивали у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Загалом ППО ліквідувала 59 БпЛА. Та ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.