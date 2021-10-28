Кабінет міністрів України створив державну установу «Школа супергероїв» для надання освітніх послуг дітям на стаціонарному лікуванні в лікарнях. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в четвер,28 жовтня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Метою створення такого закладу є забезпечення надання освітніх послуг у сфері дошкільної та загальної середньої освіти дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні, зокрема у зв'язку з Covid-19, або яким надається реабілітаційна допомога в закладах охорони здоров'я України. Очікується, що таке рішення дасть змогу забезпечити безперервність здобуття освіти та розвиток дітей, незалежно від їхнього стану.

Максимальна чисельність співробітників установи становитиме 235. У зв'язку зі створенням цієї установи Міністерству охорони здоров'я, обласним державним адміністраціям за участю місцевого самоврядування доручено забезпечити умови для роботи освітніх центрів «Школи супергероїв» у закладах охорони здоров'я.

Це рішення почне діяти з 1 січня 2022 року.