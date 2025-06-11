Безбарʼєрний маршрут пролягатиме від від центрального майдану Незалежності до Рівненської ОВА

Уряд виділив 70 млн грн для облаштування у Рівному безбар’єрного маршруту довжиною майже 8 км, адаптованого під потреби маломобільних груп населення, зокрема важкопоранених і протезованих військових. Він має з’єднати усі найважливіші локації міста – ЦНАП, Рівненську ОВА, бізнес-коворкінг для ветеранів, а також центральну вулицю Симона Петлюри.

Як повідомив 11 червня секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян, загалом Кабінет Міністрів виділив понад 1,1 млрд грн для 11 обласних військових адміністрацій на ремонт, реконструкцію та модернізацію інфраструктури в пілотних громадах. Для Рівного з цієї суми передбачено 70 млн грн.

Це частина проєкту «Рух без бар’єрів», який передбачає трансформацію міст у доступні для всіх мешканців простори. У Рівному маршрут з’єднає такі точки: ЦНАП, ОВА, бізнес-коворкінг для ветеранів, а також дитячу та дорослу міські лікарні. Він пролягатиме вулицями Кавказькою, Петлюри, Соборною, Міцкевича, Чорновола та Карнаухова.

Уздовж всього маршруту планують висадити нові дерева, навіть у тих місцях, де раніше їх не було. Крім того, проєкт передбачає:

розширення пішохідних зон;

пониження бордюрів;

встановлення тактильної плитки;

облаштування підвищених пішохідних переходів;

заміну дорожнього покриття відповідно до сучасних стандартів доступності;

встановлення паркувальних стовпчиків та каналізаційних люків.

Маршрут протяжністю майже вісім кілометрів реалізують у два етапи. Перші чотири кілометри вже облаштували в травні, а ще чотири – планують зробити до кінця літа або початку осені.

Заступник міського голови Рівного Микола Дядюсь розповів в етері інформаційної програми «Тема тижня» на Суспільному, що загалом облаштування першої черги безбар’єрного маршруту Рівного коштуватиме понад 170 млн грн. З них 93 млн грн – гроші міського бюджету та донорів, 70 млн грн – співфінансування із державного бюджету, а решта суми – гроші обласного бюджету.

Додамо, що «Рух без бар’єрів» – флагманський проєкт Міністерства розвитку громад та територій, що втілюється в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів» та охоплює 15 пілотних громад, серед яких: Київ, Одеса, Дніпро, Житомир, Тернопіль, Львів, Рівне, Чернівці, Полтава, Вінниця, Славутич, Кропивницький, Буча, селище Опішня та Калуш.