В аеропорту німецького міста Любек професор медицини Вінфрід Штьоккер вакцинував усіх охочих власноруч створеною вакциною проти коронавірусу. Понад 50 людей таки встигли зробити укол, після цього акцію перервали німецькі поліцейські.

Вінфрід Штьоккер (Winfried Stöcker), який є професором медицини та власником аеропорту, почав вакцинувати людей 27 листопада, повідомляє Deutsche Welle. В самому аеропорту зібралися більше 200 осіб, понад 50 з яких встигли зробити укол до втручання поліції.

Наразі його підозрюють в порушенні закону про лікарські засоби, оскільки його препарат немає офіційної реєстрації. За словами самого Штьоккера, його вакцина створена на «рекомбінантному антигені, який можна легко та дешево отримати у пробірці». За таким же принципом діє американська вакцина Novavax, яку наразі ще розгяладає регулятор ЄС.

Штьоккер спершу тестував препарат на собі, членах сім’ї і друзях, а згодом вакцинуватися погодилися кілька десятків добровольців. Однак повноцінні клінічні дослідження саморобної вакцини не проводились. У вересні 2020 року він навіть повідомляв про результати дослідження Інституту імені Пауля Ерліха, який відповідає за реєстрацію вакцин у Німеччині, попросивши розширити досліди. Однак у відповідь інститут звернувся про прокуратури.